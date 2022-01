Domenico Biscardi morto, la senatrice no vax Laura Granato: “Qualcuno crede ancora alle coincidenze?”

La senatrice no vax Laura Granato (ex Movimento 5 Stelle) alimenta, via Facebook, la teoria complottista sulla morte di Domenico Biscardi. Parliamo del ricercatore campano, molto celebre tra i no vax, trovato morto nella sua abitazione.

Le parole della senatrice Laura Granato

“Sono sconvolta – dice la senatrice – nell’aver appreso del decesso del dottore Biscardi. Quindi tutti coloro che si oppongono a questi farmaci e che parlano con un minimo di cognizione di causa… Cioè lui aveva parlato pubblicamente che aveva trovato degli elementi probatori e che era pronto a fare una denuncia alla Corte Europea. Adesso, guarda combinazione – ma ammette di non sapere neanche l’età, ndr – lo trovano morto in casa. Qualcuno crede ancora a queste coincidenze? Io no”.

La morte di Domenico Biscardi

La notizia della morte di Domenico Biscardi si è diffusa ieri ma nelle prime ore non era arrivata nessuna conferma. Conferma che invece è poi arrivata da un post su Facebook della figlia di Domenico Biscardi.

Le fonti, anche se non quelle ufficiali, parlano di infarto.

“Già mi manchi pa’ – scrive la figlia – con quella tua tenacia di andare contro tutto il mondo, di contraddirlo e calpestarlo. Fino alla fine ti sei battuto per quello in cui credevi e questo nessuno può togliertelo”.