Domenico Biscardi è morto, il ricercatore trovato senza vita in casa: era famoso per le sue teorie contro il vaccino

E’ morto Domenico Biscardi. Secondo le prime informazioni, non ancora confermate, sarebbe stato trovato senza vita in casa. Genetista e farmacologo, il ricercatore, 45 anni, era noto a molti per il suo lavoro incentrato sui vaccini anti-Covid. Biscardi si era fatto conoscere per un audio di 16 minuti diffuso via WhatsApp con contenuti molto scettici sul Covid.

Il 21 settembre del 2020 aveva pubblicato un post Facebook in cui metteva in dubbio i test Covid-19, ossia il sierologico e il tampone, suggerendo agli utenti che questi siano fatti di proposito per falsare i numeri dei contagiati.

Domenico Biscardi, la causa della morte del ricercatore

A quanto risulta, riporta Il Giornale d’Italia, nei giorni scorsi Biscardi avrebbe ricevuto dei controlli da parte dei NAS per alcune ricerche, a suo dire molto importanti, che stava conducendo. Almeno, questo è quello che aveva annunciato lo stesso ricercatore. Ricerche riguardavano il Covid e in particolare il vaccino. La morte sarebbe avvenuta nella mattinata di oggi, mercoledì 12 gennaio, e la causa sarebbe un infarto. Solo una autopsia potrà rivelare la causa della morte.

Domenico Biscardi era noto sul web per le sue teorie contro il vaccino anti-Covid. E così, alla notizia della morte, i no vax che lo seguivano, già parlano – ma sono solo teorie – di un “complotto” che Biscardi stava per “sventare” e per questo è “stato fatto tacere”.

No Vax gridano al complotto

“Grave lutto nel mondo della ricerca medica e scientifica, è morto il Dott. Domenico Biscardi, pare che sia stato trovato morto in casa”, ha scritto su Facebook un utente, che poi incalza: “Solo pochi giorni fa aveva fatto un breve video dove diceva di avere la prova definitiva che nell’essicato del vaccino anticovid erano contenuti nanodospositivi di tecnologia sconosciuta e si era detto pronto a presentarsi in Commissione Europea per depositare una denuncia formale in tal senso”.

”Domenico Biscardi altra vittima, esattamente come De Donno. Altro martire per la verità. Ma tanto ormai ci siamo quasi…“, aggiunge un altro. “Hanno ucciso uno scienziato vero che ha combattuto fino alla fine contro questi criminali….da oggi sei un martire della resistenza…non ci dimenticheremo mai di te…buon viaggio Domenico Biscardi. PS:la pagherete cara prima o poi….governo criminale e tutti i suoi collaborazionisti… RESISTERE“, scrive un altro utente.