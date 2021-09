Don Antonio Coluccia (46 anni) è stato nominato poliziotto ad honorem perché sta portando molti ragazzi di San Basilio lontano dalla strada e dalla criminalità organizzata. Lo sta facendo con determinazione e coraggio.

Questo sacerdote si sta battendo per questa causa così importante a San Basilio. Un quartiere molto difficile alla periferia di Roma. Infatti San Basilio è una delle piazze di spaccio più note della Capitale.

Don Coluccia è un sacerdote ma prima di prendere i voti sognava una carriera in polizia. Voleva seguire l’esempio dello zio Vito, morto in servizio, in Puglia, mentre stava inseguendo un esponente della Sacra corona unita.

Il sacerdote vive sotto scorta ma rinuncia mai a scendere in strada per dare il buon esempio sia ai ragazzi che ai genitori. Cerca di motivare i giovani con lo sguardo spento per non farli perdere per strada. San Basilio è un quartiere difficile ma lì hanno mosso i primi passi anche artisti del calibro di Eros Ramazzotti, Ultimo e Fabrizio Moro.

Dopo essere stato nominato poliziotto ad honorem, il sacerdote ha dedicato questo riconoscimento ai poliziotti della scorta che condividono con lui ogni giorno a San Basilio.