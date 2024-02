Donna aggredita dal suo cane rottweiler nel giardino di casa

Una donna di 30 anni è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico d’urgenza all’ospedale di Crotone per le ferite riportata dell’aggressione subita dal suo cane, un rottweiler, mentre si trovava nel giardino di casa. Per cause ancora da accertare il cane ha improvvisamente aggredito la padrona causandole numerose ferite su tutto il corpo.

In soccorso della donna è andato un vicino di casa che ha sentito le urla e, non senza rischiare la propria incolumità, è riuscito a portare via il cane che stava aggredendo la donna. La signora è stata condotta in codice rosso al pronto soccorso di Crotone e successivamente sottoposta ad intervento chirurgico per ricucire le ferite e ricomporre alcune fratture. Non è in pericolo di vita.