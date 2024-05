Donna azzannata dal proprio pitbull in casa è in gravi condizioni

Una donna di 49 anni è stata azzannata dal proprio cane pitbull in casa, in via Giovanni Meli a Misilmeri (Palermo). A chiamare i soccorsi un vicino di casa. La donna ha diverse e gravi ferite ed è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Civico dai sanitari del 118. I carabinieri stanno cercando di capire cosa abbia scatenato la furia del cane contro la padrona.

Bimba azzannata da un pitbull a Sesto San Giovanni

Pochi giorni fa, a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, una bambina di due anni e mezzo è stata gravemente ferita dopo essere stata attaccata da un pitbull. L’incidente è avvenuto mentre la piccola giocava nell’appartamento con la sua sorella gemella. Durante l’attacco, la zia delle bambine, una giovane donna di circa 25 anni di origine sudamericana, ha dimostrato notevole coraggio. Mentre faceva da babysitter alle gemelle, ha lottato con il cane, riuscendo a salvarle chiudendole in una stanza. Nonostante abbia riportato gravi ferite alle mani, è riuscita a mettersi in salvo arrampicandosi sul balcone e aggrappandosi alla tubatura del gas per evitare l’animale.

La piccola è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico pediatrico e i medici sono preoccupati sia per le ferite al volto sia per quelle, soprattutto, a una gamba.