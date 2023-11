Donna di 63 anni muore travolta da un tir che stava facendo retromarcia

Una donna che muore travolta da un tir: è accaduto in via Albert Einstein, a Campi Bisenzio (Firenze).

Vittima una 63enne di origine napoletana residente nel capoluogo toscano. Sul posto, ieri pomeriggio, oltre l’ambulanza anche una pattuglia dei carabinieri. La donna, secondo una prima ricostruzione, intorno alle 18 stava camminando quando è stata investita dall’autoarticolato che era impegnato in una manovra di retromarcia.

Per lei non c’è stato nulla da fare: è deceduta, secondo quanto emerso, per trauma toracico. La procura ha disposto l’autopsia sulla salma che è stata portata all’istituto di medicina legale di Firenze. Il camionista è stato sottoposto all’alcoltest ed è risultato negativo. Il tir è stato sequestrato. I carabinieri della compagnia di Signa (Firenze) sono impegnati nelle indagini per ricostruire la dinamica.

