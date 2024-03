Donna di 66 anni morta durante un’immersione nel lago di Como

Incidente mortale oggi nelle acque del ramo lecchese del lago di Como, davanti alla località Moregallo (Lecco). Una donna di 66 anni durante un’immersione sportiva ha avuto un problema nella fase di risalita e ha poi perso la vita.

Subito lanciato l’allarme e sono intervenuti i soccorsi, dopo che alcune persone avevano visto il corpo galleggiare in prossimità della riva. E’ intervenuto l’elisoccorso e la donna, domiciliata in provincia di Milano, è stata trasportata all’ospedale di Lecco in codice rosso.

Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime per una probabile embolia polmonare. Ricoverata nel reparto di rianimazione, la donna è morta nel pomeriggio. Si tratta dell’ennesimo incidente mortale avvenuto in questa zona, vicina al Golfo di Lecco, meta di tanti appassionati di subacquea, tra l’altro per le considerevoli profondità che caratterizzano il lago.