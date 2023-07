Donna di 89 anni trovata morta a Campoformido (Udine), non si esclude l’omicidio

Una donna di 89 anni è stata trovata morta nella propria abitazione di Campoformido (Udine) con profonde ferite alla testa. Il personale dell’automedica ha potuto soltanto constatarne il decesso. Sul posto sono stati inviati i Carabinieri della locale Compagnia che hanno informato il magistrato di turno, subito accorso. “Allo stato attuale possono confermare il ritrovamento di una persona priva di vita e alcuni elementi portano a ipotizzare un’azione violenta – ha spiegato all’agenzia Ansa il Procuratore di Udine, Massimo Lia -. Le indagini sono in corso e ogni ipotesi è al momento aperta”.

Donna di 89 anni trovata morta a Campoformido (Udine), le prime notizie

L’anziana è stata trovata morta nella propria abitazione di Pantianicco di Mereto di Tomba (Udine) dai familiari. Questi erano preoccupati dal fatto che non l’avevano vista e che non rispondeva alle telefonate. Il corpo è stato trovato in posizione supina accanto al divano, nella sala della propria abitazione. Presentava profonde ferite alla testa che hanno immediatamente destato il sospetto del medico d’emergenza, inviato dalla centrale operativa Sores Fvg. A quel punto sono stati contattati i Carabinieri della Compagnia di Udine, che hanno immediatamente avviato le indagini, sentendo i congiunti e verificando ogni ipotesi. I militari dell’Arma sono coordinati dal magistrato di turno, Letizia Puppa. Si sta verificando in questo momento se qualcuno possa essere entrato furtivamente nell’abitazione e se manchino oggetti preziosi o denaro. Gli accertamenti non hanno ancora potuto stabilire se ci sia stato intervento di terzi a provocare il decesso dell’anziana.