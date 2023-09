E’ stato fermato oggi pomeriggio in zona San Rocco ad Asti, in Piemonte, il presunto autore degli spari di ieri sera in centro città, contro una donna di 45 anni, che stava passeggiando insieme alla figlia 17enne e che avrebbe difeso la ragazza da molestie. Il sospettato è stato individuato dai militari del Gis, il Gruppo di intervento speciale arrivato da Livorno, che lo hanno trovato con un blitz mentre si trovava nell’abitazione di un amico. L’uomo è accusato di tentato omicidio.

I carabinieri di Asti, coordinati dalla pm Laura Deodato, sarebbero arrivati al sospettato dopo avere sentito i testimoni e visionato le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza. La donna, ferita a una gamba, non è in pericolo di vita ma è ancora ricoverata in ospedale in cui era arrivata cosciente ma con una forte emorragia.

In base alle prime ricostruzioni, la 17enne era stata infastidita dal 45enne mentre passeggiava in piazza Astesano. Infastidita e spaventata dalle insistenze dell’uomo, aveva avvisato la madre, decoratrice, che l’aveva raggiunta iniziando una discussione con il molestatore, che quest’ultima conosceva. La situazione è degenerata e lui avrebbe fatto fuoco, ferendo la donna.