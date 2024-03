Mamma investita sulle strisce fa da scudo al proprio bimbo e lo salva

Una mamma di 39 anni è stata investita sulle strisce pedonali a Putignano, in provincia di Bari. La 39enne, raccontano le cronache, ha salvato il suo bimbo facendo da scudo con il proprio corpo. Secondo una prima ricostruzione un’auto che stava passando in quel momento non si è accorto della donna che stava attraversando con il bimbo e ha travolto entrambi. Per fortuna la mamma non si è ferita gravemente. La 39enne infatti, raccontano le cronache locali, è ricoverata ad Acquaviva con una forte contusione al bacino.