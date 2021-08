Donna no vax e positiva al Covid scappa dall’ospedale dopo aver partorito e lascia lì il bimbo

Una donna, no vax e positiva al Covid, è scappata sabato scorso grazie all’aiuto del marito, dall’ospedale Cervello di Palermo. La donna era lì ricoverata, nel reparto di ostetricia Covid, ed è fuggita dopo avere partorito. Il marito è riuscito ad entrare fino alla stanza della moglie, eludendo la sorveglianza dei vigilanti.

Dalle testimonianze emerge che la donna aveva dichiarato al personale sanitario di essere una no vax. Ricoverata due giorni fa per un parto cesareo, la donna ha lasciato il neonato in ospedale. Sono in corso indagini.

La fuga della donna no vax e positiva al Clovid

Ricoverata due giorni fa per un parto cesareo, la donna ha lasciato il neonato in ospedale. Doveva rimanere in attesa dell’ambulanza per essere portata a casa e iniziare il periodo di isolamento domiciliare mentre il figlio appena nato, negativo al Covid, è stato per il momento affidato alla nonna. La donna si è allontanata dal reparto in attesa del mezzo del 118 e delle cartelle sanitarie di dimissioni.

L’aiuto del marito

Secondo il racconto di medici e infermieri, la donna è andata via con il marito, entrato in reparto senza mascherina e dicendo di essere positivo. L’ospedale ha presentato la denuncia alla polizia. Gli agenti delle volanti hanno poi trovata la donna a casa. Sono in corso indagini, con i coniugi che rischiano di essere accusati di epidemia colposa.