E’ morto il medico colpito alla testa con un’accetta nel parcheggio dell’ospedale

E’ morto all’ospedale San Raffaele, dove era ricoverato, il medico Giorgio Falcetto di 76 anni colpito alla testa con un’accetta nel parcheggio del Policlinico San Donato. L’aggressore, un uomo di 62 anni, è stato identificato e sottoposto a fermo immediatamente dopo il fatto dai Carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese. Gli inquirenti devono capire se abbia o meno premeditato il suo gesto, dato che ha detto di essere stato in cura, in passato, da Falcetto. Ma al momento non sono stati trovati riscontri alle sue affermazioni. In ogni caso, dopo l’aggressione pare sia stato abbastanza lucido da mettere in atto una serie di accortezze, sia lasciando l’area del Policlinico San Donato sia quando ha nascosto l’accetta dicendo però di averla gettata. Sottoposto a un fermo d’iniziativa, oggi potrebbe essere sentito dagli inquirenti.

