E’ morto l’uomo trovato nudo e privo di sensi per strada a Mortara (Pavia)

E’ morto al Policlinico di Pavia l’uomo soccorso lunedì scorso in una via di Mortara (Pavia), in Lomellina, dove era stato abbandonato seminudo dopo essere stato picchiato. Le sue condizioni erano apparse molto gravi sin dal momento del suo arrivo nel reparto di Rianimazione del San Matteo. Nonostante le cure dei medici, non c’è stato nulla da fare.

La prima ricostruzione

La vittima non è stata ancora identificata: con sé non aveva documenti, all’apparenza sembrava un uomo sui cinquant’anni di origine nordafricana.

Quando sono giunti i soccorritori, verso le 5 di lunedì 22 novembre, era privo di sensi. E’ stato subito intubato e stabilizzato sul posto, prima del trasferimento in ambulanza all’ospedale di Pavia. Le ferite riscontrate dai medici hanno fatto pensare a un probabile pestaggio, avvenuto durante la notte senza nessun testimone. I carabinieri hanno subito avviato le indagini per risalire all’identità del ferito e ricostruire l’episodio.