Una coppia di latitanti francesi è stata arrestata a Piana (Lucca)

Una coppia di latitanti francesi è stata arrestata a Lucca. La coppia, ricercata da tempo in Europa e sulla quale pende un’accusa per maltrattamenti in famiglia, si era resa irreperibile in Francia, nascondendosi in un piccolo e tranquillo paese della Piana in provincia di Lucca.

Le indagini

L’attività investigativa dei militari, in collaborazione con il Servizio di cooperazione internazionale, ha consentito d’individuare l’abitazione in cui i due ricercati si nascondevano, senza regolare contratto d’affitto né alcuna attività lavorativa. I due, da mesi ormai, avevano fatto perdere le loro tracce limitando gli spostamenti e usando ogni volta auto diverse di proprietà di persone conosciute fortuitamente ma del tutto ignare della vera identità della coppia. A fine operazione, l’uomo e la donna sono stati tradotti presso i carceri di Lucca e Pisa.