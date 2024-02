Il caso dell’uomo a cui fanno l’alcol test e gli ritirano la patente anche se è a piedi

Un quarantenne esce da un ristorante di Como. Ha bevuto un po’ troppo e si sta dirigendo verso la sua auto. I vigili lo fermano e gli fanno il palloncino decidendo di toglierli la patente malgrado l’uomo, nel momento dell’accertamento, stia camminando a piedi. La polizia locale ha voluto comunque sottoporre all’alcol test il 40enne che è risultato positivo. Oltre alla multa è scattato anche il provvedimento di sospensione della patente. Il malcapitato ha poi visto annullata la sanzione dal giudice di pace ma ha faticato non poco per riavere la patente.

Il caso è stato raccontato dall’avvocato Chiesa. Il legale è molto noto sia sui social sia per essere il difensore di un personaggio illustre: Fabrizio Corona. Su consiglio dell’avvocato, l’uomo è andato dal giudice di pace che ha disposto la sospensione del provvedimento e la restituzione della patente di guida. Chiesa racconta: “Il ritiro della patente comporta una serie di problemi mica da ridere. Abbiamo subito fatto ricorso al giudice di pace (…). Il giudice ha fissato l’udienza ma intanto sospende il provvedimento perché evidentemente ritiene che sia fondato sul nulla. Ma quando il mio assistito va in prefettura a Como la patente non gliela ridanno perché, dicono, deve portare l’esame clinico. Abbiamo dovuto tornare dal giudice che ha dovuto scrivere di suo pugno di ridare la patente immediatamente. Insegnamento per tutti: non chinate mai la testa davanti a queste che sono solo prepotenze. Insistete fino a quando vi daranno ragione”.