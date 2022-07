E45, due incidenti nella notte: un morto e due feriti. Soccorsi al lavoro fino alle sette

Due incidenti stradali nel giro di poche ore sono avvenuti la scorsa notte sul tratto romagnolo dell’E45.

Il primo incidente

Nel primo, avvenuto sulla corsia diretta a sud nei pressi dello svincolo di Canili nel comune di Verghereto (Forlì), una vettura con due persone a bordo, un 28enne e una donna di 27, per cause ancora da chiarire ha impattato violentemente con il guardrail. Nell’urto la donna è morta mentre l’uomo ha riportato ferite di media gravità.

Il secondo

Poco dopo le quattro altro incidente sempre sulla corsia sud. Un autocarro ha tamponato una vettura, il cui conducente è rimasto bloccato nell’abitacolo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che lo hanno estratto per poi affidarlo alle cure dei sanitari. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Per permettere i soccorsi, il recupero dei mezzi incidentati e la messa ini sicurezza della sede stradale l’E45 è rimasta chiusa al traffico in entrambe le direzioni fino attorno alle sette di questa mattina.