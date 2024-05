Nella provincia di Foggia, le organizzazioni criminali specializzate nel furto di auto hanno messo nel mirino non solo veicoli interi, ma anche pezzi pregiati come batterie al litio, fanali, sportelli, videocamere e volanti, alcuni dei quali possono raggiungere prezzi considerevoli sul mercato legale. Questi furti sono sempre più sofisticati, con l’uso di tecnologie avanzate come speciali telecomandi in grado di aprire rapidamente qualsiasi sportello. Le basi di queste organizzazioni si trovano nelle campagne di Cerignola, ma operano in tutto il territorio italiano, con un recente aumento dei furti nell’Abruzzo. I veicoli rubati vengono portati nei numerosi magazzini della zona, dove vengono smontati per recuperare i pezzi di valore. Tra i più richiesti ci sono le batterie al litio delle auto elettriche, i paraurti, le videocamere per auto e soprattutto i volanti, che possono costare cifre significative sul mercato legale.

Gli investigatori sospettano che molti di questi furti avvengano su commissione e che i pezzi rubati vengano venduti non solo attraverso carrozzieri complici, ma sempre più spesso tramite piattaforme online. Queste piattaforme rappresentano un canale di vendita sempre più utilizzato, poiché i controlli sulla provenienza dei pezzi sono più difficili rispetto al mercato tradizionale.