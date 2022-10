Eclissi di Sole parziale protagonista del cielo di ottobre: quando e dove vederla

Il prossimo 25 ottobre ci sarà un’eclisse parziale della Luna. La Luna oscurerà una parte del Sole a partire da poco prima della 11,30 e sarà visibile da tutto il territorio italiano.

Oscurato il 27 per cento del disco solare

Verrà oscurato circa il 27 per cento del disco solare. Non molto, ma sarà comunque una quota sufficente per godere in un paio d’ore di osservazione questo raro evento. Per osservare l’eclissi in tutta sicurezza evitando danni agli occhi dotatevi però di occhiali o filtri certificati.

Eclissi di Sole parziale: quando e dove vederla

L’eclissi coprirà il 27% del diametro solare. Lo spettacolo, nelle città italiane, sarà anticipato e posticipato di alcuni minuti.

Sarà visibile dalla maggior parte dell’Europa, dal Nord Africa, dal Medio Oriente e dall’Asia occidentale. I più fortunati saranno coloro che si trovano in alcune parti dell’Eurasia: più ad est ci si trova e meglio è. A seguire l’elenco città per città con l’ora di inizio e di fine dell’eclissi.

Bologna 11.2o inizio, 13.16 fine

Torino 11.19 inizio, 13.06 fine

Milano 11.18 inizio, 13.22 fine

Padova 11.18 inizio, 13.17 fine

Trieste 11.18 inizio, 13.22 fine

Firenze 11.21 inizio, 13.16 fine

Roma 11.26 inizio, 13.19 fine

Napoli 11.28 inzio, 13.24 fine

Cagliari 11.33 inizio, 13.06 fine

Palermo 11.35 inizio, 13.20 fine

Catania 11.36 inizio, 13.27 fine

