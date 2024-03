Nella chiesa di Sant’Ignazio di Carpi, in provincia di Modena, un uomo con mascherina ha accoltellato l’artista Andrea Saltini, protagonista della mostra ‘Gratia Plena’, oggetto di polemiche. L’aggressore ha danneggiato un’opera e ferito Saltini al collo con un coltello. L’artista, sebbene non gravemente ferito, è stato trasportato in ospedale. L’aggressore è fuggito, mentre sulla scena è stata trovata una parrucca. Sul posto sono intervenuti la Digos e la polizia scientifica. La mostra, criticata per presunte blasfemie, ha attirato l’attenzione mediatica e sollevato dibattiti sulla libertà artistica e religiosa.

La mostra Gratia Plena era finita al centro delle polemiche dopo l’esposto presentato da numerosi fedeli rappresentati dall’avvocato forlivese Francesco Minutillo. Erano stati iscritti nel fascicolo l’arcivescovo Erio Castellucci, l’artista Saltini e i curatori della mostra. La procura però ha chiesto subito l’archiviazione del caso.