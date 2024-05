Entra in uno stabile occupato per scattarsi dei selfie, 18enne precipita per sei metri

Entra in uno stabile occupato con degli amici per scattarsi qualche selfie e alla fine, ancora non si sa come, è precipitato per sei metri. Ma andiamo con ordine.

La prima ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, tre ragazzi sono entrati di notte nell’edificio dell’ex fabbrica di penicillina, stabile su via Tiburtina a Roma più volte occupato e sgomberato, intenzionati a scattarsi delle foto da pubblicare sui social, ma uno dei tre, all’improvviso, è precipitato da un’altezza di circa sei metri. E’ accaduto poco prima della mezzanotte. E’ stato trasportato in ospedale con fratture alle costole, ma non sarebbe grave. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri della stazione di San Basilio e della compagnia di Monte Sacro.