VERONA – Le esalazioni di monossido di carbonio non gli hanno lasciato scampo nella casa di Ferrara di Monte Baldo, in provincia di Verona, dove due ragazzi italiani sono morti. Due ragazze che erano in casa con loro invece sono rimaste intossicate, ma non sono in gravi condizioni.

Le vittime sono due ragazzi italiani di età compresa tra i 20-25 anni che stavano trascorrendo le vacanze in una abitazione in via Ca’ di Sotto. A causare le esalazioni, secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco, il cattivo funzionamento di un braciere che i quattro avevano usato per riscaldarsi. Una ambulanza medicalizzata dell’elisoccorso ha trasportato le due giovani in ospedale per le prime cure. Il sito Repubblica scrive che non sono le uniche vittime delle esalazioni: