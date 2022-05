Esame di maturità, tototema prima prova: guerra in Ucraina e stragi di Mafia, ma anche Pasolini, marcia su Roma e… (foto ANSA)

Quest’anno torna l’esame di maturità di una volta e come da tradizione è già partito il tototema su quali potrebbe essere le tracce della prima prova prevista per il 22 giugno prossimo.

Si tratta di un grande ritorno, visto che l’esame di maturità partirà con due prove scritte, la prima di italiano e la seconda della materia di indirizzo il giorno seguente, proprio come non accadeva dal 2019, nell’Era pre-Covid. E allora con lo scritto torna di rigore anche il tototema, che sta impazzando in questi giorni tra gli studenti.

Tototema esame di maturità 2022, le possibili tracce delle prima prova

A poco più di un mese dal via, il countdown è già partito. Secondo un sondaggio di Skuola.net, tra gli argomenti più quotati c’è la Guerra in Ucraina, che risulta essere un valido argomento per 2 studenti su 5. Una traccia sul Covid perde quota con il 15%.

Tra gli autori di prosa dell’800, le preferenze vertono soprattutto su Gabriele D’Annunzio al 37% e Giovanni Verga al 34%. Tra i nomi del del 900, invece, c’è Pirandello indicato da almeno uno studente su 3. Per i poeti dell’800 si punta invece su Pascoli e Leopardi, tra i nomi del 900 invece c’è chi scommette su Ungaretti e Montale.

Attenzione alle ricorrenze

Quest’anno, però, ad insidiare i possibili temi sugli autori ritardati ci sono anche importanti ricorrenze. Ricorrono infatti i 100 anni dalla Marcia su Roma, indicata come possibile traccia da uno studente su 3, seguono i 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini e i 100 anni dalla morte di Giovanni Verga. Un argomento che sta salendo tra i papabili delle ultime ore, è il trentennale delle stragi di Mafia del 1992, in cui persero la vita i giudici Falcone e Borsellino.