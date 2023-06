Esplosa un’auto in Tangenziale a Napoli. E’ accaduto nel pomeriggio di venerdì 23 giugno poco prima dell’uscita zona ospedaliera, in direzione Pozzuoli. I due passeggeri a bordo, un uomo e una donna, gravemente ustionati sono stati trasportati all’ospedale Cardarelli: rischiano la vita.

Sul posto sono rapidamente intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno già provveduto a domare l’incendio. I feriti sarebbero una ricercatrice del Cnr di circa 60 anni e l’autista, un uomo di giovane età.

Auto esplosa in tangenziale trasportava bombole

La vettura esplosa trasportava attrezzature elettromedicali, tra cui una o più bombole di ossigeno, e proprio lo scoppio di una di queste avrebbe determinato l’incendio che ha portato al ricovero nel reparto grandi ustionati del Cardarelli dei due passeggeri a bordo.

Secondo il deputato napoletano Francesco Emilio Borrelli (Avs) il trasporto stava avvenendo per conto del Cnr, circostanza non confermata dalle forze dell’ordine che indagano sull’episodio. In una nota, Borrelli afferma: “Ho sentito telefonicamente alcuni parenti di uno dei feriti, per esprimere la mia totale solidarietà. Altresì ho chiesto al Cnr di sapere chi aveva autorizzato un simile trasporto in un’auto, in pieno giorno e a temperature elevatissime”.

“Vorrei capire se tutto ciò è avvenuto seguendo protocolli specifici, se l’auto e il trasporto erano in sicurezza e chi aveva chiesto ai due passeggeri di effettuarlo”, conclude.

