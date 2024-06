Evelina Neamtu è stata ritrovata: la 15enne era scomparsa a Bologna da 5 giorni

È stata ritrovata dai carabinieri Evelina Neamtu, la 15enne bolognese della quale non si avevano notizie da venerdì scorso. Ne hanno dato notizia, sui social, i genitori e l’avvocata Barbara Iannuccelli, dell’associazione Penelope. Gli stessi genitori, che avevano lanciato appelli per raccogliere segnalazioni, avevano detto di avere sospetti nei confronti di un giovane con il quale pensavano si fosse allontanata Evelina. Sulla scomparsa della ragazzina è in corso una indagine per sottrazione di minore.