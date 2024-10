Il Paradiso delle Signore: perchè Marta va via

Colpo di scena nelle prossime puntate de Il paradiso delle signore: la scelta clamorosa di Marta, ecco perché va via.

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore parlano di un durissimo scontro tra Marta e il padre Umberto Guarnieri nelle prossime puntate. A scatenare tutto sarà la scoperta da parte di Marta della verità sul caso Hofer, Marta, infatti, improvvisamente, si ritroverà davanti un padre totalmente diverso da quello che immaginava dopo aver scoperto quello che ha fatto ai danni di Marcello, della contessa Adelaide e anche del perfido ricatto a Matteo Portelli.

Delusa, furiosa ma anche amareggiata, Marta prenderà una decisione importante lasciando Villa Guarnieri ma come reagirà Umberto di fronte a tale scelta? Le anticipazioni de Il paradiso assicurano risvolti clamorosi per la soap opera di Raiuno.

Spoiler Il paradiso delle signore: cosa c’è dietro la scelta di Marta

Dopo un inizio tutto in salita, Marta sarà la protagonista delle prossime puntate de Il paradiso delle signore 9. Tutto inizierà quando Marcello scoprirà il ruolo fondamentale che ha avuto Umberto nella truffa Hofer mettendo nei guai il fratello Matteo. La scoperta di Marcello costringerà Guarnieri ad assumersi le proprie responsabilità non immaginando la reazione consequenziale di Marta.

Marcello, infatti, sarà disposto a tutto pur di vendicarsi e, per evitare di sporcarsi le mani, deciderà di denunciarlo. Con le spalle al muro, Umberto sarà costretto a raccontare la verità a Marta pensando di trovare nella figlia un sostegno. La realtà, però, sarà completamente diversa perché Marta avrà una reazione durissima nei confronti del padre.

Umberto, per evitare di rendere ancora più grave la situazione, le parlerà a cuore aperto sperando di intenerirla ma non servirà a nulla perché Marta, furiosa, si scontrerà duramente con lui. Marta, infatti, lo accuserà di essere stato un padre crudele e poco presente con lei e dopo deciderà di andare via da villa Guarnieri.

Delusa, con un grande senso di vuoto, Marta vivrà un momento di profonda crisi. Non riconoscendo più il padre e non riuscendo più a stare nella sua stessa stanza, deciderà di lasciare la villa. Anche le parole di Adelaide e Odile non riusciranno a farle cambiare idea. Sarà una decisione importante quella di Marta che darà vita a nuovi scenari. Marta, infatti, potrebbe decidere d trasferirsi nella sua casa milanese ma potrebbe essere anche accolta da Enrico Brancaccio. Umberto, invece, accetterà la scelta della figlia o proverà a riconquistare la sua fiducia?