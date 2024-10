Quando si cerca un ospedale specializzato per una determinata patologia, può essere difficile orientarsi tra le diverse opinioni. Il World’s Best Hospitals, una classifica stilata dalla rivista Newsweek, aiuta a fare chiarezza, individuando i migliori ospedali a livello internazionale. Quest’anno, numerosi ospedali italiani sono stati inclusi nella prestigiosa lista. La classifica copre 12 diverse specialità mediche e si basa su un sondaggio globale che ha coinvolto oltre 40.000 professionisti del settore medico. Oltre alle opinioni degli esperti, la graduatoria tiene conto dei dati di accreditamento delle strutture e dei risultati di cura riferiti dai pazienti.

Gli ospedali italiani tra i migliori al mondo

L’Italia si distingue in diversi settori medici. Ad esempio, il Policlinico Gemelli di Roma si è posizionato al quarto posto mondiale per la Ginecologia, una delle specialità in cui il nostro Paese eccelle. Anche nel campo dell’Oncologia e della Pediatria, diversi centri italiani si collocano ai vertici delle classifiche globali. Questa rappresentazione dimostra come il sistema sanitario italiano, nonostante le sfide, possa competere con i migliori ospedali internazionali per qualità delle cure e innovazione.

Ginecologia e Ostetricia

Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma ( 4° al mondo)

Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano (19° al mondo)

Istituto Giannina Gaslini di Genova (57° al mondo)

Cardiochirurgia

Centro Cardiologico Monzino di Milano (22° al mondo)

Ospedale San Raffaele di Milano (38° al mondo)

Policlinico di Sant’Orsola-Malpighi di Bologna (40° al mondo)

Cardiologia

Centro Cardiologico Monzino di Milano (11° al mondo)

Ospedale San Raffaele di Milano (22° al mondo)

Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma (40° al mondo)

Gastroenterologia

Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma (8° al mondo)

Istituto Clinico Humanitas di Rozano (27° al mondo)

Azienda Ospedale-Università di Padova (47° al mondo)

Endocrinologia

Ospedale San Raffaele di Milano (30° al mondo)

Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma (45° al mondo)

Azienda Ospedaliero Universitaria di Pisa (47° al mondo)

Neurologia

Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano (15° al mondo)

Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma (29° al mondo)

Ospedale San Raffaele di Milano (43° al mondo)

Neurochirurgia

Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta (17° al mondo)

Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano (57° al mondo)

Ospedale San Raffaele di Milano (92° al mondo)

Oncologia

IEO – Istituto Europeo di Oncologia di Milano (9° al mondo)

Istituto Nazionale dei Tumori di Milano (24° al mondo)

Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma (27° al mondo)

Ortopedia

Istituto Ortopedico Rizzoli di Boilogna (9° al mondo)

Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio di Milano (43° al mondo)

Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma (71° al mondo)

Pediatria

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma (6° al mondo)

Istituto Giannina Gaslini di Genova (29° al mondo)

Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi – ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano (46° al mondo)

Pneumologia

Policlinico Universitario A. Gemelli di Roma (49° al mondo)

Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma (60° al mondo)

Policlinico di Sant’Orsola-Malpighi di Bologna (83° al mondo)

Urologia