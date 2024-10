The Dead Don’t Hurt: trailer, cast e trama del film diretto da Viggo Mortensen

Il 24 ottobre esce in sala The Dead Don’t Hurt, secondo film da regista dell’attore Viggo Mortensen. Scopriamo trailer, cast e trama. Presentato al Toronto International Film Festival nel 2023, il nuovo film di Mortensen è uscito nelle sale americane a maggio di quest’anno e uscirà in quelle italiane a ottobre.

L’attore Viggo Mortensen, famoso per le sue interpretazioni in film come Il Signore degli Anelli, La promessa dell’assassino e Green Book, torna alla regia con The Dead Don’t Hurt, un western drammatico. Il suo film di debutto, Falling – Storia di un padre, uscito nel 2020, ha ricevuto critiche perlopiù positive, che omaggiavano l’intensità drammatica di una storia estremamente personale per il regista. Il suo secondo film sta ottenendo buone recensioni e ora il pubblico italiano potrà apprezzarlo in sala dal 24 ottobre. Scopriamo trailer, cast e trama del film.

The Dead Don’t Hurt: trama e trailer del film

Il film si svolge negli Stati Uniti, un anno prima dell’inizio della Guerra Civile. Vivienne Le Coudy, franco-canadese, si guadagna da vivere grazie ai fiori che riesce a vendere a San Francisco. Incontra poi il falegname danese Holger Olsen, innamorandosene intensamente. La donna, però, decide di non sposarlo ma di andare a vivere con lui a Elk Flats, nel Nevada. La loro vita, tranquilla nella quotidianità domestica, viene sconvolta quando Olsen decide di partire per combattere con l’Unione nella Guerra Civile. Nel corso del conflitto, la donna dovrà badare a sé stessa, difendendosi continuamente facendo affidamento alla sua determinazione e alla sua forza interiore.

Di seguito il trailer del film, in sala dal 24 ottobre.

The Dead Don’t Hurt: il cast del film

Il cast del film vede protagonisti lo stesso Viggo Mortensen, nei panni del falegname Holger Holsen, e l’attrice Vicky Krieps (Il filo nascosto, I tre moschettieri – Milady, Old) in quelli di Vivienne Le Coudy. Nel cast troviamo anche: Garret Dillahunt (Blonde, 12 anni schiavo, The Road), Colin Morgan (Merlin), Ray McKinnon (Le Mans ’66 – La grande sfida), Danny Huston (X-Men le origini – Wolverine), W. Earl Brown (Scream, Deadwood) e John Getz (La mosca, Nato il quattro luglio).