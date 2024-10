Donald Trump ha elogiato i generali di Adolf Hitler per la loro lealtà al dittatore tedesco e ha detto che avrebbe voluto che il personale militare americano gli dimostrasse la stessa deferenza, secondo un nuovo articolo pubblicato dalla prestigiosa rivista The Atlantic.

“Ho bisogno del tipo di generali che aveva Hitler”

“Ho bisogno del tipo di generali che aveva Hitler”, avrebbe detto durante una conversazione privata alla Casa Bianca quando era presidente, riporta The Atlantic. “Persone che gli erano totalmente leali, che seguono gli ordini”, avrebbe sottolineato, dimenticando che gli ufficiali militari americani, compresi i generali, giurano fedeltà alla costituzione e non al comandante in capo.

Non è la prima volta che trapelano commenti simili di Trump su Adolf Hitler e i suoi generali. Un libro pubblicato nel 2022, “The Divider: Trump in the White House”, dei giornalisti Peter Baker e Susan Glasser, ha riportato che il tycoon chiese al suo allora capo di stato maggiore, John Kelly, “perché non potete essere come i generali tedeschi?”.

Quando The Atlantic ha chiesto di recente a Kelly dello scambio, il generale dei Marine in pensione lo ha confermato. “‘Intendi i generali di Bismarck?'”, rispose Kelly, come ha riferito lui stesso alla rivista.

Il generale: “Non sapeva chi fosse Bismarck”

“Sapevo – ha proseguito – che non sapeva chi fosse Bismarck, o della guerra franco-prussiana. Allora ho detto, ‘Intendi i generali del Kaiser? Di sicuro non puoi intendere i generali di Hitler’. E lui ha detto, ‘Sì, sì, i generali di Hitler.’ Gli ho spiegato che Rommel ha dovuto suicidarsi dopo aver preso parte a un complotto contro Hitler.”

Alex Pfeiffer, portavoce della campagna di Trump, ha replicato con una smentita. “Questo è assolutamente falso. Il presidente Trump non ha mai detto questo”.