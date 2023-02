Fan senza vergogna chiedono selfie con Maria De Filippi nella camera ardente di Maurizio Costanzo. Nella Sala della Protomoteca in Campidoglio è stata allestita la camera ardente del conduttore tv e giornalista. A Maria De Filippi, molti hanno stretto le mani, qualcuno si è spinto oltre chiedendole un selfie.

Fan chiedono selfie con Maria De Filippi davanti alla bara di Costanzo

Lo hanno fatto almeno in due, un ragazzo e una ragazza. E lei, con garbo ha accettato di farsi ritrarre. Il gesto però non è piaciuto a molti fan. Tutti hanno difeso la conduttrice attaccando invece chi ha avuto anche solo il pensiero di chiederle un selfie in questo momento di lutto.

“Che vergogna chiedere un selfie in quelle circostanze”

“Il ritratto della società d’oggi influenzata profondamente dai social. Che vergogna”, scrive qualcuno. E ancora. Questi gli altri commenti apparsi sui social: “Chiedere un selfie in questa circostanza è fuori luogo, irrispettoso e disumano. “Maria prima di essere ‘la De Filippi’ è una moglie che ha appena perso il marito”. E ancora: “Selfie con la vedova e la bara sullo sfondo. Solo una domanda: Ma come vi viene in mente?”

Oggi si terranno i funerali

Oggi, lunedì 27 febbraio, si terranno i funerali. Saranno solenni come ha disposto il ministro della Cultura. Si svolgeranno alle 15 nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo, a Roma. Con i funerali solenni Gennaro Sangiuliano ha voluto rendere omaggio al “grande giornalista che, con acume, garbo e professionalità ha attraversato decenni di cultura italiana”.

