Ha pubblicato su social delle foto in cui era ritratto con alcune armi. Iniziativa che ha destato l’attenzione dei carabinieri. Dopo avere accertato che non possedeva il porto d’armi, hanno deciso di perquisire la sua abitazione trovando una sorta di arsenale. E così un 50enne di Gioia Tauro è stato arrestato per detenzione illegale di armi.

L’operazione è stata condotta dai carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, supportati da miliari dello Squadrone eliportato Cacciatori di “Calabria” di Vibo Valentia. Gli investigatori avevano notato il profilo Facebook dell’uomo e le immagini che lo ritraevano anche in gare di tiro.

Nel corso della perquisizione a casa e in una sua proprietà rurale, i militari hanno trovato una pistola semiautomatica cal. 6,35 con colpo in canna, una pistola semiautomatica cal. 9 con matricola abrasa, una pistola semiautomatica cal 7,65 con matricola parzialmente abrasa comprensiva di due caricatori e valigetta, oltre 110 mila euro, 500 cartucce cal. 12, 50 cartucce cal. 9×21, 118 cartucce cal. 7,65, 36 cartucce cal. 6.35 e 200 cartucce 380.