Le Fantabenedizioni di don Roberto a Genova: gioco a punti per i chierichetti che bussano alle porte

Dopo il Fantacalcio e il Fantasanremo arrivano le Fantabenedizioni. L’idea è di don Roberto Fiscer, sacerdote genovese fondatore di radio ‘Fra le Note’ e seguitissimo sui social, che ha unito la tradizionale benedizione delle case e delle famiglie della parrocchia con un gioco per i chierichetti che lo accompagnano tutti i giorni nelle strade del quartiere.

A seconda di cosa succede durante la benedizione degli appartamenti, i bambini guadagnano o perdono punti. “I bambini – spiega don Fiscer – partendo dall’ultimo piano dei condomini, suonano a turno alle porte dei parrocchiani che, se aprono e vogliono la benedizione, regalano i primi 2 punti. I punti aumentano se le persone che aprono portano gli occhiali da vista o da sole, se hanno animali domestici o esotici, se in casa ci sono bambini sotto i 6 anni o se tossiscono o starnutiscono.

Altri punti in arrivo se aprendo la porta cantano o indossano indumenti di Genoa o Sampdoria e stesso bonus se sono in più anche generosi con caramelle o merende organizzate. Si può quindi passare da uno 0 se la porta non si apre a punteggi molto alti che avvicinano alla vittoria in quella giornata”.

I punti si possono perdere ad esempio per la “rottura di qualche suppellettile o un quadro oppure dimenticare di lasciare l’immagine ricordo o far cadere l’acqua benedetta”. Le benedizioni, spiega ancora il parroco “sono uno dei ricordi più belli di quando ero bambino e accompagnavo il mio parroco. Oggi penso sia importante far vivere forti esperienze di fede ai nostri bambini e ragazzi, una fede gioiosa, che si fa sentire, che fa rumore, che annuncia la festa”.