Alcuni farmaci essenziali come i cerotti, in farmacia costeranno di più. Gli aumenti previsti arrivano anche al 100% in più. Previsti aumenti anche per la tachipirina e gli antidolorifici. E il Cialis costerà il doppio.

Ad aumentare sono circa 1100 farmaci. Dalla semplice tachipirina agli antidolorifici. E il Cialis costerà il doppio. Gli aumenti sono previsti per legge e riguardano quelli della fascia C a totale carico del paziente. Farmaci che in alcuni casi hanno l’obbligo di prescrizione medica, in altri no.

A confermare gli aumenti è la comunicazione diramata da Federfarma ai suoi associati lo scorso 10 gennaio. La legge prevede che gli aumenti di prezzo avvengano solamente a gennaio e solo ogni anno dispari. Per i ribassi non vi sono invece limitazioni.

Variazioni dal 100% a meno dell’1%: la media è del 10,4%

Per alcuni farmaci gli aumenti sono notevoli e arrivano al 100%. Aumenti previsti per farrmaci essenziali come i cerotti, la taglipirina e gli antdolorifici. Il Cialis arriverà a costare il doppio. L’aumento, in media è del 10,4% tra il nuovo prezzo e quello in vigore sino alla fine del 2022. La variabilità è però cospicua: prodotti a base di sodio citrato, tadalafil, sodio cloruro, chinina cloridrato e potassio lattato subiranno incrementi superiori al 100%. Farmaci invece a base di aciclovir, drospirenone+estetrolo e desametasone+tobramicina, la differenza tra nuovo e vecchio prezzo è inferiore all’1%.

Farmacie potranno comunque praticare sconti

Va detto che sui farmaci di fascia C le farmacie hanno la possibilità di praticare uno sconto al cittadino e che il prezzo di listino è il prezzo massimo.

