Fellegara di Scandiano, muore carbonizzato nella sua auto dopo incidente

Muore carbonizzato nella sua auto andata in fiamme dopo un incidente stradale in provincia di Reggio Emilia. È accaduto intorno alle 5 di questa notte, 14 marzo, a Fellegara di Scandiano, in via Molinazza. Sono ancora in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per identificare la vittima.

Muore carbonizzato nella sua auto a Fellegara di Scandiano

Stando alle prime ricostruzioni, il conducente alla guida di una Fiat Tipo è improvvisamente uscito di strada, per cause ancora da accertare, andando a sbattere contro un albero. L’impatto avrebbe provocato l’incendio. L’uomo è rimasto imprigionato nell’abitacolo e ha perso la vita avvolto dal fuoco. Sul posto, oltre ai carabinieri, anche i vigili del fuoco. La salma è stata posta a disposizione della Procura di Reggio Emilia.

