Fiumicino, in aeroporto con falso tampone negativo: denunciato turista francese in partenza (foto ANSA)

Un turista francese si è presentato al check in per un volo in partenza dall’aeroporto di Fiumicino, con un falso tampone negativo al Covid. L’uomo, un 31enne incensurato, è stato smascherato dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia Aeroporti di Roma e poi denunciato in stato di libertà per il reato di falsità materiale.

L’uomo è stato scovato nella giornata di ieri, martedì 23 marzo, in partenza con volo dal Terminal 3 dell’Aeroporto Intercontinentale Leonardo Da Vinci di Fiumicino (Roma). Si è presentato al check-in in evidente stato di agitazione. L’atteggiamento ha insospettito i militari, i quali hanno constatato che il certificato del tampone per la diagnosi del Covid era stato palesemente contraffatto nelle generalità.

Gli accertamenti effettuati presso la struttura sanitaria che aveva rilasciato il certificato prodotto dall’uomo, hanno confermato che il codice identificativo associato al referto non corrispondeva al nominativo del fermato. Il 31enne è stato quindi denunciato per il reato ascritto ed invitato a sottoporsi al tampone per poter essere ammesso sul volo.

Ciampino, provano a partire con falsi tamponi negativi: denunciati 6 spagnoli

La scorsa settimana, a Ciampino, il secondo scalo della Capitale, la polizia di frontiera aveva denunciato sei cittadini spagnoli che avevano tentato di prendere un volo, destinazione Bucarest, con certificati di negatività al Covid risultati falsi con due di loro risultati poi positivi al successivo tampone effettuato dalle autorità sanitarie presenti nello scalo capitolino.