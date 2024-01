Fleximan, nella notte divelti due autovelox a Vezzano Ligure. Un altro a Castel Bolognese. La vicenda sta un po’ sfuggendo di mano

Bisogna ammetterlo cari cittadini italici: la questione Fleximan e dintorni sta un po’ sfuggendo di mano. Nella notte due autovelox installati di recente nel territorio di Vezzano Ligure, nello spezzino, sono stati divelti da ignoti. Uno a Bottagna, sulla strada statale 330 di Buonviaggio, e un secondo nella vicina località di Piano di Valeriano lungo la strada provinciale 10 della Val di Vara. Entrambe sono vie molto frequentate dagli automobilisti, in quanto mettono in comunicazione il capoluogo provinciale con l’entroterra.

Un altro autovelox è stato invece abbattuto in provincia di Ravenna, nella frazione Borrello nei pressi dell’incrocio tra le vie Rio Sanguinario e Paoline Lesina a Castel Bolognese.

Le parole del sindaco di Castel Bolognese

“Questa notte – ha scritto il sindaco Luca Della Godenza – ignoti hanno tagliato il palo che sorreggeva il velox sulla via Borello necessario al raggiungimento dell’obiettivo di rispetto dei limiti di velocità quindi di sicurezza stradale, pertanto sarà ripristinato al più presto. Abbiamo sporto denuncia e condanniamo questo gesto”.

Le parole del sindaco di Vezzano Ligure

. “Questi non sono atti vandalici, sono atti delinquenziali, e andremo fino in fondo per individuare le responsabilità”, ha detto il sindaco di Vezzano Ligure, Massimo Bertoni. La Polizia Locale sta acquisendo i filmati di videosorveglianza anche dei comuni limitrofi per risalire all’autore o agli autori del gesto. I due velox danneggiati fanno parte di un pacchetto di undici rilevatori di velocità che il Comune ha acquistato per la successiva installazione. Secondo un report della Municipale presentato negli scorsi giorni, sono stati 41 gli incidenti stradali rilevati nel 2023, in crescita rispetto all’anno precedente, nei territori di Bolano e Vezzano Ligure “con un’altissima percentuale di sinistri con feriti gravi”.