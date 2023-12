Il più ricco d’Italia è di gran lunga Giovanni Ferrero anche nel 2023, con un patrimonio 39,1 miliardi di dollari secondo la classifica di Forbes sui miliardari del Paese.

Forbes, record di miliardari in Italia

Il club si allarga con 20 persone in più rispetto a un anno fa, fino al nuovo record di 70 paperoni. Il totale dei loro patrimoni è di 230,1 miliardi, cioè quasi 70 in più rispetto a fine 2022, ma tre in meno rispetto a luglio quando Forbes Italia aveva aggiornato la lista con l’ingresso dei figli di Silvio Berlusconi.

Al secondo posto c’è Giorgio Armani con un patrimonio di 12,9 miliardi, pari a meno di un terzo di quello di Mister Nutella che è al momento la 32esima persona più ricca del mondo e la quinta d’Europa.

Il podio è completato da Piero Ferrari, figlio di Enzo, con 7,6 miliardi. La prima donna in classifica, al quarto posto, è Massimiliana Landini Aleotti, proprietaria dell’azienda farmaceutica Menarini, che ha un patrimonio di 6,8 miliardi di dollari.

Conquistano la top ten anche Sergio Stevanato e famiglia, Patrizio Bertelli, Miuccia Prada, Giuseppe De’Longhi e famiglia, Giuseppe Crippa e famiglia e Francesco Gaetano Caltagirone. Tra gli eredi di Berlusconi, Marina e Pier Silvio sono al 38esimo posto, Barbara, Eleonora e Luigi al 67esimo.