Manda in chat foto intime ad una donna. Il gesto si è però trasformato in un incubo: l’uomo, un 62enne di Ravenna, avrebbe voluto che rimanessero segrete. La donna invece, una 41enne, ha cominciato ad estorcere denaro. E in poco di due settimane ha ricevuto dall’uomo più di 5mila euro con il ricatto: “Se non mi mandi i soldi le giro a tua moglie”.

Manda foto intime ad una donna conosciuta in chat

L’uomo ha inviato alla 41enne per l’esattezza 5.537 euro. Ci ha messo due settimane e lo ha fatto attraverso bonifici e ricariche Postepay. Quando però la vittima ha capito che quel ricatto sarebbe andato avanti ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine. E la vicenda è finita in Tribunale a Ravenna. Il 62enne ha raccontato di aver conosciuto su Facebook una donna molto più giovane di lui con la quale ha iniziato a chattare.

La relazione virtuale è durata un anno

La relazione virtuale è durata circa un anno. Ad un certo punto l’uomo ha inviato foto intime via WhattsApp alla a41enne originaria del Vicentino ma residente in Trentino. Foto in cui l’uomo era completamente nudo. Da qui il ricatto e i primi bonifici per comprare il silenzio della donna. La denuncia è arrivata il 13 dicembre 2019. L’uomo, davanti al guidice, ha dichiarato: “A un certo punto non ce l’ho fatta poù. Mmi sono aperto con mia moglie e ho fatto denuncia ai Carabinieri”.

Per gli avvocati della donna, invece, i soldi ricevuti dalla donna sarebbero stati dei regali effettuati dall’uomo. La donna, per convincerlo a dargli i soldi avrebbe inviato anche delle foto della sua abitazione per minacciare lui e la sua famiglia. Foto rubate dal profilo Facebook di lui.

