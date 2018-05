PESCARA – I funerali di Marina Angrilli e della figlia Ludovica, uccise dal marito e padre Fausto Filippone a Francavilla, si terranno il 25 maggio nella chiesa di Cristo Re, in via del Santuario, ai Colli di Pescara. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]

Per le strade della città il necrologio annuncia la triste scomparsa: “Ci hanno lasciato due stelle per tornare in Cielo”.

L’ultimo saluto a Marina e Ludovica si terrà alle ore 15,30 nella chiesa di Cristo Re, mentre la mattina del 24 maggio sono stati celebrati i funerali di Filippone, 49 anni, che domenica 20 maggio le ha uccise prima di togliersi la vita. Marina è stata spinta dal secondo piano di un balcone di un appartamento di Chieti Scalo, poi Fausto ha lanciato la figlia dal viadotto Alento dell’A14, prima di lanciarsi anche lui nel vuoto dopo sette ore di trattative con le autorità.

I necrologi per i funerali di madre e figlia sono apparsi per le strade della città, accompagnati da un messaggio toccante e poetico: “Ci hanno lasciato due stelle per tornare in Cielo, Marina Angrilli e la figlia Ludovica. Ne danno il triste annuncio i familiari tutti”. Caratteri sobri ed eleganti, di colore nero, su sfondo bianco. Poche scritte e nessuna immagine, solo una croce stilizzata.