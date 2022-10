Non solo i Rolex di lui e le borse griffate di lei, ora ad essere sparita è anche la collezione di scarpe griffate di Ilary Blasi, del valore di 3-4mila ognuna. La saga del divorzio Totti-Blasi continua così a colpi di dispetti e sottrazioni. A raccontarlo è il quotidiano Il Messaggero secondo il quale la conduttrice avrebbe presentato un ricorso d’urgenza al Tribunale di Roma, chiedendo la restituzione dei suoi averi senza attendere i tempi lunghi della causa del divorzio.

Nella lista di Ilary Blasi mancano all’appello alcuni preziosi gioielli, tutte le sue costose borse (una collezione di Gucci, Dior, Chanel e Hermes, tra cui una costosissima Birkin) e ora anche le scarpe, circa un centinaio tra sandali, decolleté, sneakers di Gucci, Chanel, Amina Muaddi. Il tutto per un totale difficile da quantificare ma sicuramente una cifra a quattro zeri.

Ai giudici Blasi chiede urgentemente la “reintegrazione e manutenzione del possesso”. La prima udienza è fissata per venerdì 14 ottobre.

Francesco Totti, la vendetta per i Rolex

L’ultimo sgambetto di Francesco Totti alla futura ex moglie è senza dubbio una vendetta per i Rolex “rubati”, quelli di cui ha parlato in una ormai tristemente nota intervista al Corriere della Sera in cui accusa Ilary Blasi e il suocero di avergli svuotato le cassette di sicurezza e sottratto la sua collezione di orologi.

Da allora la coppia sembra essere ai ferri corti: le parti non hanno trovato l’accordo e si procederà a una separazione in tribunale che vorrà dire muro contro muro. Totti contro Blasi. I rispettivi legali hanno tentato di individuare i capitoli sui quali lavorare per procedere a una separazione extragiudiziale, senza trovare la chiave corretta per evitare lo scontro in aula.

Oltre ai famosi orologi, scarpe e borse griffate, ci sono la villa di Roma, la casa a Sabaudia, diversi appartamenti e quote aziendali.

