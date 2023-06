Funerali Berlusconi, Milano blindata: Mattarella, Orban, l’emiro del Qatar…

Milano si prepara a dare l’addio a Silvio Berlusconi con i funerali di Stato che si terranno oggi alle 15 in Duomo e saranno celebrati dall’arcivescovo della città Mario Delpini. Sono imponenti le misure di sicurezza messe in campo per l’occasione visto che in città arriveranno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni, almeno 32 esponenti del governo con un volo di Stato da Linate, oltre a capi di Stato e di governo stranieri, tra cui quello ungherese Viktor Orban. Inoltre in piazza Duomo sono attesi migliaia di cittadini che potranno assistere alle esequie del Cavaliere da due maxi schermi che sono stati montati per l’occasione.

Chi ci sarà ai funerali di Berlusconi

Numerose le personalità del mondo della politica che varcheranno i portali del Duomo di Milano per i funerali di Silvio Berlusconi. Tra queste, capi di Stato e leader di partito, italiani ed esteri. Ci saranno le più alte cariche, a partire dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Quindi la premier Gorgia Meloni, con i sui vice Matteo Salvini e Antonio Tajani. Poi l’opposizione, con Elly Schlein, Matteo Renzi e Carlo Calenda. Assente invece il presidente M5s Giuseppe Conte. Tra gli alleati storici, atteso Umberto Bossi, ma non Gianfranco Fini. E dall’estero arriverà Viktor Orban.

Uno dei primi a comunicare la sua presenza è stato proprio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Al suo fianco, siederanno i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è già arrivata a Milano. E sarà vicina ai leader del centrodestra, nonché vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini. Attesi anche diversi ministri dell’esecutivo. Intanto, il cerimoniale della presidenza del Consiglio è al lavoro su una lista che si aggiorna ora per ora. Non ci sarà il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, né una delegazione 5s. Una scelta presa, fanno sapere fonti vicine al leader, “per rispettare la sensibilità e la storia del Movimento, ma anche quella di Berlusconi come antagonista politico, togliendo qualsiasi velo ipocrita”.

Orban e l’emiro

Dall’estero, arriverà il presidente del Partito popolare europeo Manfred Weber. Su richiesta della presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, impegnata in America Latina, presenzierà il commissario per l’Economia Paolo Gentiloni, in rappresentanza dell’esecutivo Ue. Per ragioni di sicurezza non sono ancora noti i nomi dei capi di Stato stranieri che prenderanno parte alla cerimonia, ma di certo non mancheranno. Al momento, da quanto si apprende, è confermata la presenza del premier ungherese Viktor Orban e dell’emiro del Qatar Tamim bin Hamad.