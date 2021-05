Funivia Mottarone, un video con la caduta di 14 secondi: corre all’indietro e poi precipita

Un video mostra la caduta della funivia che da Stresa stava salendo al Mottarone: uno strazio durato in tutto 14 secondi prima che la funivia termina la sua corsa quasi a valle. Un incidente che è costato la vita a 14 persone, di cui due bambini, alcune delle quali sono finite sbalzate fuori dai finestrini a causa del contraccolpo con il terreno.

Funivia Mottarone, il video con la caduta

Il video delle telecamere del sistema di sorveglianza della struttura è finito sotto sequestro per essere analizzato nelle indagini per omicidio colposo. Nelle immagini a bassa definizione si vede l’ultima corsa verso l’alto interrotta a pochi metri dalla vetta quando si è spezzato il cavo trainante. Così la cabinovia è scesa verso il basso a velocità crescente dato che il sistema frenante di sicurezza non è entrato in funzione. Il malfunzionamento dei freni ha fatto urtare la cabina contro un pilone quindi la cabinovia è precipitata al suolo da circa 20 metri. Poi ha finito la sua corsa diverse decine di metri più a valle contro alcuni tronchi di abete.

Ben 9 corpi sono stati sbalzati fuori dall’urto con il suolo, mentre altre cinque persone sono rimaste intrappolate tra le lamiere. Il tutto è durato 14 secondi, 14 secondi di strazio per chi era a bordo. Oltre ai video di domenica, la procura ha deciso di sequestrare anche i filmati dei giorni prima per capire se si sia verificata qualche anomalia che possa spiegare l’incidente.

Chi sono le vittime dell’incidente sulla funivia per il Mottarone

Queste le 14 vittime del drammatico schianto. Biran Amit, nato in Israele il 2 febbraio 1991 e residente a Pavia. Peleg Tal, nata in Israele il 13 agosto 1994 e residente a Pavia. Biran Tom, nato a Pavia il 16 marzo 2019 e residente a Pavia. Shahaisavandi Mohammadreza, nato in Iran il 25 agosto 1998, residente a Diamante (Cosenza). Cosentino Serena, nata a Belvedere Marittimo (Cosenza) il 4 maggio del 1994 e residente a Diamante. Malnati Silvia, nata a Varese il 7 luglio del 1994, residente a Varese. Merlo Alessandro, nato a Varese il 13 aprile del 1992, residente a Varese. Cohen Konisky Barbara, nata in Israele l’11 febbraio del 1950. Gasparro Angelo Vito, nato a Bari il 24 aprile 1976, residente a Castel San Giovanni (Piacenza). Pistolato Roberta, nata a Bari il 23 maggio del 1981, residente a Castel San Giovanni (Piacenza). Zorloni Vittorio nato a Seregno, Milano, l’8 settembre del 1966, residente a Vedano Olona (Varese). Itshak Cohen, residente in Israele, Elisabetta Persanini di Vedano Olona e il piccolo Mattia Zorloni, anche lui di Vedano Olona, rimasto gravemente ferito nell’incidente e deceduto in ospedale a Torino.