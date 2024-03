Il 23enne ferito gravemente a colpi di machete durante una lite a Torino, ha perso parte della gamba sinistra. L’intervento chirurgico eseguito presso il Cto sulla giovane vittima si è concluso con l’amputazione. Il drammatico epilogo è stato il risultato dell’aggressione avvenuta in strada a Mirafiori Nord nella serata di domenica. La sequenza degli eventi ha visto due individui su uno scooter di grossa cilindrata, appostarsi di fronte al portone di via Panizza 3. Il loro obiettivo era un 23enne residente a Santa Rita. Quando il giovane è uscito dalla casa di un amico insieme alla sua fidanzata di 20 anni, entrambi su un monopattino, sono stati attaccati pochi metri dopo.

L’agguato

Il 23enne è stato aggredito da un giovane che conosceva. “Il ragazzo giaceva a terra implorando l’aggressore di fermarsi. Più volte ha detto ‘smettila, non ti denuncio'”, racconta uno dei presenti, sceso dai palazzi di via Panizza per soccorrere il ferito. Testimoni riferiscono di aver udito urla e di aver visto il 23enne lasciato in una pozza di sangue.

La situazione si è stabilizzata grazie all’intervento tempestivo di un soccorritore stradale e due carabinieri fuori servizio, che hanno prestato le prime cure in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. I carabinieri hanno stretto una cintura intorno all’arto per limitare l’emorragia e hanno chiesto ulteriori soccorsi. La fidanzata della vittima, interrogata dalla polizia, avrebbe identificato l’aggressore già noto per minacce precedenti. L’aggressione sembra essere stata scatenata da commenti offensivi rivolti alla fidanzata dell’aggressore alcuni giorni prima. Gli inquirenti sono al lavoro per trovare l’arma utilizzata, ma finora senza successo.

L’amputazione

Dopo un primo intervento di emergenza che ha riattivato la circolazione e suturato le ferite, il quadro clinico del 23enne sembrava stabile, ma la situazione è peggiorata nella serata di ieri, martedì 19 marzo, portando a un secondo intervento chirurgico che si è concluso con l’amputazione definitiva della parte inferiore della gamba sinistra.