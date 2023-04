Gemelli Lupin, l’appello dei Carabinieri di Udine: “Fate attenzione, se li vedete chiamate il 112”. E’ caccia ai gemelli Edmond e Eduard Trushi, 38 anni di origini albanesi, nome d’arte i Gemelli Lupin. I due sono noti per le loro rapine che avvengono nella città friulana e nella sua provincia attraverso un buco che viene fatto sull’infisso con un trapano. Una volta fatto il foro, i due inseriscono un ferro all’interno e riescono ad agganciare la maniglia aprendo in questo modo porte e finestre per poi introdursi nelle case.

Gemelli Lupin, l’appello: “Attenzione a Edmond e Eduard Trushi, se li vedete chiamate il 112”

A seguito delle indagini compiute dai Carabinieri del Comando Provinciale di Udine, sono emersi forti sospetti che a compiere tali fatti siano stati i due fratelli, già ricercati per reati analoghi. La particolarità dei due è la loro somiglianza e il fatto che abbiano il dna molto simile. I due 38enni sono residenti a Castiglione delle Stiviere. Sono stati ogni volta incriminati e alla fine assolti perché non si riusciva a stabilire con scientifica esattezza chi dei due avesse compiuto i crimini. Ed ora gli stessi Carabinieri mettono in guardia: se qualcuno li riconosce può contattare il 112 per consentire l’intervento delle forze dell’ordine. Sempre tra Udine e la provincia, stanno avvenendo infatti nuovi episodi di fori negli infissi.

Il problema del dna identico

i due fratelli l’hanno sempre fatta franca per via del fatto che la “prova regina”, ossia quella del dna, appariva sempre falsata. E’ infatti impossibile stabilire chi avesse compiuto la rapina dato che l’identificazione è stata quasi sempre incerta. Ora però, come scrive Il Giornale, è in arrivo uno studio dell’Università dell’Islanda che ha evidenziato che anche i gemelli omozigoti presentano delle differenze.

