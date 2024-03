Un pensionato di 83 anni della provincia di Nuoro, è stato fermato dalla polizia stradale mentre guidava il suo motorino senza possedere la patente di guida. Quando gli agenti gli hanno chiesto di esibire il documento, l’uomo ha dichiarato sinceramente di non averlo mai conseguito, poiché non sapeva che per guidare un motoveicolo di bassa cilindrata fosse necessaria la patente. Di conseguenza, non aveva mai sostenuto l’esame. Nessuno, evidentemente, lo aveva mai fermato per verificare la sua regolarità nella circolazione stradale. L’uomo è stato multato e il suo veicolo è stato sequestrato.

Un episodio simile è avvenuto in provincia di Bolzano, a Cavalese, ma stavolta l’uomo senza patente stava guidando un’auto di sua proprietà. Tuttavia, è stato scoperto quando è stato fermato da una normale pattuglia della stazione dei carabinieri. L’automobilista non indossava la cintura di sicurezza e, durante il controllo, è emerso che il veicolo non era assicurato. Di conseguenza, i militari hanno proceduto al sequestro amministrativo dell’auto, consegnandola a un deposito. L’uomo è stato segnalato al prefetto di Bolzano e rischia una multa che va da 5.000 a 30.000 euro per la guida senza patente, una da 866 a 3.464 euro per la mancanza di copertura assicurativa e una da 80 a 323 euro per la mancata cintura di sicurezza.