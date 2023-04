Aveva gettato alcol nel camino di casa: così un bimbo di appena 10 anni è stato travolto da un ritorno di fiamma che lo ha avvolto dinanzi agli occhi dei genitori. La tragedia si è consumata dieci giorni fa a Scafati in provincia di Salerno. Ricoverato in condizioni disperate all’ospedale Santobono di Napoli, il piccolo non ce l’ha fatta ed è morto oggi, giovedì 13 aprile, per le gravissime ustioni riportate.

Il bambino aveva subito tre interventi chirurgici per eliminare i tessuti morti ma nonostante le terapie infusive e le cure antibiotiche massicce stanotte era sopraggiunto uno choc settico che lo ha condotto alla morte.

“Una terribile tragedia ha colpito la Campania e in particolare la città di Scafati”, scrive su Fb il deputato dei Verdi Francesco Emilio Borrelli che ha seguito la vicenda interfacciandosi anche con i vertici dell’azienda ospedaliera.

“Lo staff dell’ospedale ha fatto di tutto per salvarlo – aggiunge – ma le ustioni erano molto estese e molto profonde in tutta la parte anteriore del corpo dalla fronte ai piedi. Si tratta di una immane tragedia”.

