Ginecologo consigliava rapporti sessuali per curare il papilloma virus: indagato

Ora è formalmente indagato con l’ipotesi di reato di violenza sessuale il ginecologo finito nei giorni scorsi nella bufera e al centro di una inchiesta dopo un servizio televisivo del programma Le Iene.

Il servizio delle Iene

Nel servizio il medico proponeva ad alcune pazienti rapporti sessuali come cura contro il papilloma virus. Il ginecologo, dopo il clamore suscitato dalla notizia, ha chiesto la cancellazione dall’albo dei medici. Sul caso l’Ordine aveva già aperto un procedimento disciplinare.

La lettera del ginecologo

Il ginecologo, dopo aver chiesto la cancellazione dall’albo dei medici, ha scritto una lettera per difendersi dalle accuse:

“Ho dato così esecuzione alla sentenza mediatica emessa nei miei confronti da alcuni attori, mi dicono nemmeno giornalisti, senza possibilità né di difesa, né di appello. L’ho fatto per restituire un po’ di tranquillità alla mia famiglia, alle mie figlie e, da ultimo, anche a me stesso”.

Per il ginecologo si è trattato di un “un servizio televisivo (peraltro con violazione delle norme in materia di privacy e con riprese audio video all’interno di luoghi di privata dimora) che si è trasformato, improvvisamente, in una vera e propria ‘caccia all’uomo’. Quello stesso uomo che da giorni è costretto a proteggersi a causa delle telecamere in agguato per strada, pronte a distruggere, senza alcuna remora, vite, famiglie, immagine. Avanti un altro!”.

Il ginecologo poi si difende dalle accuse: “Io che ho curato con successo e da oltre 40 anni centinaia di donne, che ho fatto nascere centinaia di loro figli, ho solo proposto una alternativa di trattamento che ha dato dei risultati e che comunque è sempre stata assistita da assoluta libertà di scelta”.