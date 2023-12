Giorgio Panisi è morto per uno shock anafilattico provocato dall’antibiotico preso per curare il mal di denti. Panisi aveva 53 anni ed era originario di Reggiolo in provincia di Reggio Emilia. Lavorava come ristoratore ed era conosciuto anche in Lombardia dove aveva gestito prima un hotel a Suzzara e poi una trattoria a Curtatone.

Giorgio Panisi muore per shock anafilattico: il decesso davanti la madre

lo shock anafilattico è avvenuto nella sua abitazione davanti alla madre. Si è scoperto che era allergico alla penicillina, problematica che non era stata segnalata al suo medico.

Si è sentito male in casa. E’ quasi svenuto in giardino prima di collassare in bagno. Ha chiesto aiuto alla madre che ha chiamato subito il 118. All’arrivo dei sanitari, Giorgio era già morto.

Per la sua allergia aveva quasi avuto un arresto cardiaco in passato

Per la sua allergia alla penicillina, qualche hanno fa aveva avuto quasi un arresto cardiaco. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 15 dicembre, a Reggiolo saranno celebrati i funerali.

