Morire a 18 anni per malore improvviso. E’ dramma a Rivoltella, frazione di Desenzano del Garda (Brescia) per la scomparsa della giovanissima Giulia Mascheroni, stroncata da un aneurisma cerebrale. “Ci ha lasciato la nostra adorata Giulia”, fanno sapere la mamma Violeta, il papà Lorenzo, la zia Monica, i nonni Lyuda e Porfir.

La 18enne si è sentita male mentre si trovava a casa. In un attimo ha perso i sensi ed è morta in poco tempo. A nulla è valso l’intervento dell’elisoccorso che l’ha portata d’urgenza all’ospedale Civile di Brescia. L’autopsia ha poi rivelato che ad ucciderla in così breve tempo è stato un aneurisma, ossia la dilatazione di un’arteria cerebrale.

La salma della giovane riposa ora alla Casa del commiato Facciotti di Desenzano. I funerali saranno celebrati mercoledì pomeriggio, alle 14.30 nella chiesa di San Michele Arcangelo di Rivoltella, poi si proseguirà per il cimitero della frazione.

Che cos’è un aneurisma

L’aneurisma è causa di ictus (circa 200mila casi l’anno), la terza causa di morte in Italia dopo gli infarti e le malattie cardiovascolari, e i tumori (solo nel 2020 e nel 2021 la prima causa di morte fu il Covid).

Può interessare qualunque arteria cerebrale anche se con frequenza e sintomatologie diverse. Nei casi più gravi può provocare emorragia e morte, come nel caso di Giulia. Si stima che fino al 5% della popolazione italiana soffra di aneurisma, con conseguenze più o meno evidenti.

