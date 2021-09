Gratta e vinci rubato, il felice epilogo: la signora ora potrà incassare i 500mila euro

Secondo quanto verrà poi ricostruito dagli inquirenti, dopo il furto in tabaccheria (che è di proprietà della sua famiglia) l’uomo fuggì da Napoli e si recò in una banca di Latina dove aprì un conto corrente e mise al sicuro il “gratta e vinci” da mezzo milione di euro (nel frattempo dichiarato però inesigibile).

Poi raggiunse l’aeroporto di Fiumicino con un biglietto aereo acquistato da altri. Lì lo attendeva un volo per Fuerteventura, ma una telefonata ricevuta durante il tragitto gli fece cambiare idea. Cosi’, una volta giunto nello scalo romano, invece che al gate andò alla Polizia di frontiera e denunciò la vittima del furto la quale, a suo dire, lo stava calunniando.

I poliziotti, però, dopo avere contattato i pm napoletani lo denunciarono a piede libero, ma solo per furto pluriaggravato del tagliando. Poco dopo però l’uomo fu bloccato sul tratto casertano dell’A1 dai carabinieri, che gli notificarono un decreto di fermo della procura di Napoli anche per il reato di tentata estorsione: quella ai danni della legittima proprietaria del Gratta e vinci, alla quale aveva chiesto la metà della vincita per avere indietro il tagliando. Dopo due giorni di carcere Scutellaro si è dichiarato pentito del suo gesto ed ha chiesto scusa a tutti, in particolare alla signora. “In quel momento non riusciva a ragionare”, ha spiegato il suo avvocato.

Le parole del direttore ell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli