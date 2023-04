Erano solo tre amici al bar quando la fortuna decise di tendergli una mano con un Gratta e vinci. Tre artigiani abituati a lavorare duro nei cantieri della Gardesana a guadagnarsi la vita ogni giorno tra Verona, Mantova e Trento. Un gratta e vinci davvero fortunato e insperato (ma quanto rincorso) li ha divisi per sempre. Adesso sono tre ex amici in tribunale.

Gratta e vinci: giocano in tre amici, uno solo incassa

Uno di loro, il piastrellista Ricardo G. T., 42enne di origini brasiliane con residenza a Monzambano (ci informa il Corriere della Sera) sembra non sia stato ai patti. E si è tenuto tutto il malloppo: 2 milioni di euro che al netto delle tasse son diventati 1,6 milioni.

Una bella somma, non c’è che dire. Finalmente era arrivata “la svolta”, si illudevano Giovanni S. e Christian C. E d’altra parte non si erano ripromessi di dividere la vincita per tre, visto che insieme avevano acquistato un intero blocchetto di gratta & vinci?

Non per Ricardo che, titolare in solido del tagliando vincente, s’è preso tutto. Ora al processo è stato sentito anche il tabaccaio. I due amici delusi – e fregati – sono riusciti a bloccare la super vincita. Deciderà un giudice.